На выборах в думу Кунгура будет организовано видеонаблюдение

На выборах в думу Кунгурского муниципального округа на всех 85 избирательных участках будут установлены видеорегистраторы. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Пермского края.

Видеонаблюдение будет вестись круглосуточно с 8:00 утра 9 апреля до 20:00 11 апреля. Под камерами будут находится ящики для голосования, места перемещения избирателей, а также зоны хранения упакованных в сейф-пакеты избирательных бюллетеней. «Видеопоток в течение дней голосования будет беспрерывно записываться на специальное переносное устройство. После окончания процедуры и при возникновении спорных моментов, можно будет просмотреть запись, которая сохранится на носителях две недели», – поясняют в крайизбиркоме.

Также на выборах будут работать 369 наблюдателей. Из них 206 человек представляют Общественную палату Пермского края, остальных наблюдателей направили кандидаты. Наблюдатели будут работать в течение 3 дней как на самих избирательных участках, так и при голосовании «на дому», в населенных пунктах, где нет избирательных участков и регулярного транспортного сообщения, а также в иных местах для голосования.

В статусе избирателя было отказано 4 претендентам. Двое из них проживают в другом субъекте России. А, согласно новым требованиям законодательства, наблюдателем может быть гражданин, обладающий активным избирательным правом в соответствующем регионе. Еще два потенциальных наблюдателя являлись членами участковой избирательной комиссии, что противоречит действующему законодательству.

Выборы депутатов Думы Кунгурского муниципального округа пройдут в формате многодневного голосования с 9 по 11 апреля.