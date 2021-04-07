Прокуратура подтвердила отсутствие горячей воды в казанском спецприемнике для административно арестованных. Об этом сообщает «Апология протеста».

Отмечается, что на условия содержания в спецприемнике изначально пожаловался координатор казанского штаба Алексея Навального Олег Емельянов, которого отправили под административный арест на десять суток за участие в несогласованной акции. После данной жалобы прокуратура провела проверку.

«Установлено, что в помещениях для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, не имеется подводки к кранам горячей воды. Данное нарушение противоречит Своду правил 12-95 Инструкции по проектированию объектов органов внутренних дел МВД России», — отметили в ведомстве.

После проверки районная прокуратура направила городскому ведомству проект представления об устранении нарушений для его внесения в адрес руководства УМВД России по Казани.

"Ъ-Казань"