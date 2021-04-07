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Фото: Александр Кряжев / Коммерсантъ

Экс-мэр Кызыла Владислав Ховалыг назначен врио главы Тувы

Президент подписал указ о прекращении полномочий Шолбана Кара-оола

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола.

Временно исполняющим обязанности главы назначен Владислав Ховалыг, сообщается на официальном сайте Кремля.

Владислав Ховалыг с 2008 по 2018 годы был мэром Кызыла, до этого занимал должность министра земельных и имущественных отношений Республики Тыва.

По данным «СПАРК-Интерфакс», господин Ховалыг с ноября 2018 года по настоящее время работал в должности генерального директора АО «Тываэнергосбыт» (входит в «Россети»). Согласно информации на официальном сайте компании, Владислав Товарищтайович Ховалыг родился 24 декабря 1967 года в селе Тээли Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва. В 1992 году окончил Красноярский государственный университет по специальности «Правоведение», в 2006 году — Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Антикризисное управление». С 1994 по 2004 годы работал руководителем территориального органа Федеральной службы РФ по финансовому оздоровлению и банкротству в Туве.

Дарья Решетникова


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