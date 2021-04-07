Руководителя воронежской адвокатской конторы подозревают в мошенничестве

Управление СКР по Воронежской области на основании материалов регионального управления ФСБ возбудило уголовное в отношении 42-летнего адвоката. Как сообщили в ведомстве, он подозревается в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По информации источников “Ъ-Черноземье” в правоохранительных органах региона, речь идет о главе адвокатской конторы «Бруданин и партнеры» Романе Бруданине.

По предварительным данным, в марте 2021 года он при оказании юридической помощи гражданину, связанной с защитой его прав и интересов в ходе расследования уголовного дела, узнал о возможном привлечении к уголовной ответственности еще одного лица. После этого адвокат сообщил мужчине, что сможет договориться о непривлечении к уголовной ответственности за 2 млн руб., «якобы предназначавшихся для дальнейшей передачи следователю». «При этом подозреваемый осознавал, что у него отсутствуют какие-либо юридические или иные полномочия влиять на решения, принимаемые должностными лицами правоохранительных органов», — отметили в управлении СКР.

Сотрудники управления ФСБ задержали Романа Бруданина 6 апреля при передаче 1,3 млн руб. — первой части «незаконного денежного вознаграждения». В СКР ответили, что адвокат признал вину.

Александр Прытков, Сергей Толмачев