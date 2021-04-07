Объем средств на счетах эскроу в Нижегородской области превысил 28 млрд рублей

В Нижегородской области открыто более 8,4 тыс. счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, сообщили в Банке России по данным на 1 марта. Общий объем размещенных на них средств составляет 28 млрд руб. С начала года количество счетов увеличилось на 9,3%, а объем средств на них – на 15%.

Количество раскрытых эскроу-счетов в Нижегородской области составляет 2,6 тыс. единиц (+55% с начала года), общая сумма по ним – 9,57 млрд руб. (+73%).

Банки заключили с нижегородскими застройщиками 79 кредитных договоров на сумму 43,23 млрд руб. С начала года количество действующих договоров выросло на 8%, объем средств по ним – на 11,8%.

Нижегородская область оказалась на втором месте в Приволжском федеральном округе по остаткам средств на счетах эскроу. Первую строчку занял Татарстан (38,3 млрд руб., 10,6 тыс. счетов). Всего в ПФО открыто 67,17 тыс. счетов эскроу на общую сумму 178,85 млрд руб.

Анастасия Еремина