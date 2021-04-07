В Ростовской области в 2020 году снизился сбор основных овощных культур и подсолнечника

В 2020 году в Ростовской области снизился сбор основных овощных культур, а также подсолнечника. Об этом сообщает пресс-служба Ростовстата.

Сбор семян подсолнечника в регионе снизился на 21,5% (1,5 млн т). Урожайность упала на 23,6%, составив 18,8 ц/га. Из-за засушливого лета снизился сбор овощей и картофеля. В целом по региону хозяйства всех категорий собрали 549,4 тыс. т овощей открытого и закрытого грунта (-4,4% к 2019 году). Картофеля в 2020 году накопано 326,6 тыс. т (-8,1%), при среднем сборе 196,1 ц/га.

По итогам прошлого года в Ростовской области было собрано 370,6 тыс. т сахарной свеклы, что на 60% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Ростовстата. Отмечается, что на этот показатель оказали влияние снижение урожайности на 39,7% (262,1 ц/га), а также уменьшение посевной площади на 39,3%.

Наталья Шинкарева