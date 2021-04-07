Депутаты просят проверить главу «Лиговки-Ямской» на превышение полномочий

Муниципальные депутаты МО «Лиговка-Ямская» обратились к коллеге из ЗакСа Максиму Резнику с просьбой направить в прокуратуру обращение с целью проверить законность действий главы местного совета Вадима Войтановского. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил муниципальный депутат Александр Изотов.

В документе на имя прокурора Петербурга Сергея Литвиненко указано, что согласно уставу совета муниципалитета, назначать и снимать с должности глав муниципальной администрации (МА), в том числе исполняющих обязанности.

Несмотря на это 23 апреля 2020 Вадим Войтановский своим единоличным решением снял с должности врио МА Виктора Жданцева. После этого его решением на место заместителя главы МА, а следовательно и исполняющего обязанности главы была назначена Елена Зозулевич. 5 апреля 2021 года госпожа Зозулевич была снята с должности распоряжением главы муниципального совета Войтановского, а печать администрации он распорядился передать себе же.

Как сообщил корреспонденту “Ъ-СПб” Александр Изотов, необходимость обращения к городскому депутату возникла из-за того, что прокуратура «спустила на тормозах десятки обращений муниципалов».

Олег Дилимбетов