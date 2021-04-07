Копейский суд отказал в УДО организатору массовой драки на рок-фестивале

Челябинскому бизнесмену Александру Гирю, осужденному за организацию беспорядков на рок-фестивале «Торнадо» в 2010 году, было отказано в условно-досрочном освобождении, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Такое решение принял Копейский городской суд с учетом позиции прокурора, настаивавшего на отказе в удовлетворении ходатайства из-за нестабильного поведения заключенного.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в сентябре 2018 года Челябинский областной суд признал Александра Гиря виновным по ч. 1 ст. 212 («Организация массовых беспорядков») и ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе») и приговорил к шести годам лишения свободы. В октябре 2019 года Копейский городской суд отказал осужденному в замене неотбытого срока принудительными работами.