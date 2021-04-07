В Ярославле депутаты муниципалитета утвердили изменения в генплан

Сегодня, 7 апреля, в Ярославле депутаты муниципалитета утвердили предлагаемые мэрией изменения в генеральный план города, сообщили в пресс-службе мэрии. В сообщении отмечается, что изменения касаются границ функциональных зон и функционального зонирования территорий, отображения детских садов, школ, автодорог, инженерных сетей и сооружений.

В частности, изменения в генплан позволят расширить границы Ярославля путем включения в него территории в районе деревни Губцево. Кроме того, изменения коснутся территории вокруг бывшего торгового центра «Карусель» и здания детской поликлиники на проспекте Ленина.

Дарья Сабаева