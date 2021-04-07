«Сбрасывать со счетов “Боруссию” точно не стоит»

В первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов победа досталась хозяевам. «Реал» обыграл «Ливерпуль» — 3:1, а «Манчестер Сити» — дортмундскую «Боруссию» — 2:1. Подробности у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.



Обычно Лига чемпионов — это эмоции, скорость и самоотдача футболистов. От матча «Реал» — «Ливерпуль» ждешь вообще чего-то особенного, даже если ключевые игроки обеих команд не выходят на поле из-за травм или коронавируса. Но когда футболисты «Ливерпуля» в первом тайме не бьют по воротам и выглядят вялыми статистами — это прискорбно. Так что два мяча в исполнении «Реала» в первые 45 мин можно назвать логичными.

После перерыва огня было больше, «Ливерпуль» усилиями Салаха вернул один гол, но поражение со счетом 1:3 сложно назвать удовлетворительным итогом для команды Юргена Клоппа. В ответной встрече через неделю «Ливерпулю» будет непросто, все-таки болельщиков на трибунах не хватает, причем не только нам с вами, но и самим игрокам, считает футбольный эксперт Игорь Семшов: «Нельзя сказать, что от матчей было невозможно оторваться. Не хватало привычной ауры, антуража. Независимо от того, где проходят встречи, дома или на выезде, команды привыкли “играть в шум”. Когда на трибунах есть болельщики, это ощущается. А сейчас равенство везде, но мы теряем страсть и напор болельщиков».

Возможно, оба матча оказались не самыми зрелищными, но интрига была мощнее закручена в игре «Манчестер Сити» — дортмундская «Боруссия». Англичан называют главными претендентами на победу в этой Лиге чемпионов, поэтому, когда на 84-й минуте счет стал равным — 1:1, в эмоциях недостатка не было.

«Манчестер Сити» на 90-й минуте все же вырвал победу — 2:1, но риторика по поводу исхода противостояния «Дортмунда» и англичан несколько изменилась. Все-таки ответный матч пройдет в Германии, и можно сколько угодно говорить, что без болельщиков у игроков нет должных эмоций, но сбрасывать со счетов «Боруссию» сейчас точно не стоит, уверен комментатор Роман Трушечкин: «Сегодня они проиграли “Манчестер Сити”, одному из главных фаворитов Лиги чемпионов. Но у них есть потенциал в атаке: Холланд не только забивает, но и отдает, и Ройс в порядке».

7 апреля нас ждет еще два матча 1/4 финала Лиги чемпионов. «Порту» встречается с «Челси», а «Бавария» — с ПСЖ. Здесь тоже болельщиков на трибунах не будет, но, возможно, звездные футболисты подарят нам чуть больше огня.