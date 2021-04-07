В ряде районов Алтайского края ввели режим повышенной готовности из-за паводков

Главы администраций в ряде районов Алтайского края ввели режим повышенной готовности из-за активного таяния снега и возможного подтопления, сообщает региональное управление МЧС.

По информации ведомства, в селе Староалейское талыми водами изолированы пять жилых домов. Сотрудники краевого ГУ МЧС и спасатели оказывают необходимую помощь жителям. Кроме того, отмечается скопление талой воды в райцентре Краснощеково.

Губернатор Виктор Томенко на совещании по вопросам готовности субъектов РФ к прохождению паводка и пожароопасного периода сообщил, что в 2021 году в регионе ожидается две волны паводка. «Риску весеннего половодья подвержено 83 населенных пункта в 27 муниципальных образованиях Алтайского края, где проживает чуть более 25 тыс. человек»,— сказал он. При этом господин Томенко отметил, что транспортное сообщение может быть нарушено с 56 населенными пунктами, где живут около 19 тыс. человек.

По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7-9 апреля в регионе ожидается вскрытие реки Чарыш с возможным образованием заторов льда. «Продолжится подъем уровней воды, возможно достижение опасных отметок на постах село Карпово 2, село Белоглазово, свх Чарышский, подтопление прибрежных территорий населенных пунктов»,— отмечают метеорологи. С 7 по 8 апреля на реке Алей возле села Староалейское продолжится подъем уровня воды.

Как писал “Ъ-Сибирь”, первая волна паводка наступила по южным районам региона на два-пять дней раньше средних многолетних значений. Начальник ГУ МЧС по краю отмечал, что идет активная фаза вскрытия рек: Чарыш, Алей, Ануй.

Подробнее о паводках в Сибири — в материале “Ъ-Сибирь” «Сибирь на волне».

Екатерина Лукашевич