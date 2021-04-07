На Ямале закроют часть зимника Лабытнанги—Теги

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с 7 апреля будет закрыт проезд на участке зимней автодороги Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Как уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона, движение по участку Азовы — Теги будет ограничено для всех видов транспортных средств в дневные часы массой до 3,5 тонн, с 20:00 до 8:00 — массой до 30 тонн.

В департаменте напомнили, что движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп закрыто для всех видов транспорта с 21:00 4 апреля. На зимней автодороге Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале с 8:00 до 20:00 разрешен проезд для полноприводных транспортных средств общей массой до 3,5 тонн, с 20:00 до 8:00 — до 30 тонн.

По штатному расписанию продолжает работать ледовая переправ через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги. Там проезд разрешен для колесных транспортных средств массой до 30 тонн, для гусеничных — до 45 тонн.

Анастасия Реутова