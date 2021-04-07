С начала года в Ростове было зафиксировано 770 тыс. нарушений ПДД

С января по март 2021 года в Ростове-на-Дону комплексы фотовидеофиксации зарегистрировали 770 тыс. нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба городской администрации.

В январе было выявлено 146 тыс. нарушений, в феврале — 258 тыс., а в марте — 366 тыс. В сообщении отмечается, что в 82% случаев ростовчане нарушают скоростной режим. Кроме того, горожане не соблюдают выделенные полосы. В 7% случаев жители города не соблюдают правила переездов перекрестков, а в 11% случаев — нарушают правила стоянки.

Наталья Шинкарева