На сочинских приматах испытали новый препарат от постковидных осложнений

В НИИ медицинской приматологии, который располагается на базе сочинского обезьяньего питомника, прошли испытания лекарства, разработанного для профилактики постковидных осложнений, сообщает Интерфакс. Эксперимент проведен сотрудниками Российской академии наук, его результаты будут известны через несколько недель.

«Исследования провели на шести пожилых приматах в возрасте 20 лет, что по человеческим меркам соответствует 50-70 годам. Цель – оценить накопление нового препарата в тканях и эндотелии различных органов, а также выяснить его защитные свойства от проникновения коронавируса», - рассказал профессор, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой МИФИ и лабораторией института общей физики им. Прохорова РАН Виктор Лощенков.

Он уточнил, что постковидные осложнения связаны с сосудистым поражением и тромбозами.

Андрей Ульченко