Черноземные производители масла и сахара получат почти 4 млрд рублей субсидий

Правительство РФ выделило черноземным производителям подсолнечного масла и сахара-песка 3,9 млрд руб. на частичную компенсацию затрат на изготовление и реализацию продукции. Это следует из опубликованного постановления правительства.

Наибольший объем средств получат воронежские производители — 1,7 млрд руб. Белгородским аграриям выделят 963,7 млн, липецким — 478,5 млн, тамбовским — 392,3 млн, курским — 284,5 млн. Менее всего получат орловские производители — 168 млн руб.

Решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на продтовары, отметили в правительстве. Там также напомнили, что субсидии помогут зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 руб. для оптовиков и 46 руб. для розничных покупателей, 1 л масла — на уровне 95 и 110 руб. соответственно. Трансферты распределят на основании поступивших от регионов заявок.

Александр Прытков