«Порту» — «Челси»: ставки с повышенными коэффициентами на матч 7 апреля

7 апреля «Порту» сыграет с «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 450 котировок на эту игру. На победу «Порту» можно поставить за 5.33, на ничью — за 3.65, на победу «Челси» — за 1.77, на то, что оба вратаря коснутся мяча в первые три минуты игры, — за 1.60, на гол головой — за 2.65, на гол из-за штрафной — за 2.90.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на футболистов обеих команд. На гол Зиеша или Хаверца можно поставить за 3.15, на голевую передачу Урибе — за 7.50, на желтую карточку Чилуэллу — за 6.00, на гол или ассист Короны — за 4.50, на голевую передачу Маунта — за 5.00, на дубль Вернера — за 16.00.

Мусса Марега

Марега забил 2 гола в 7 матчах Лиги чемпионов и 6 мячей в 22 играх португальской Примейры. Больше только у дисквалифицированных Сержиу Оливейры и Мехди Тареми. На гол или ассист Муссы можно поставить за 3.60, на гол правой ногой — за 6.00, левой — за 14.00, на гол во втором тайме — за 7.30, на то, что Марега отдаст голевую передачу, за 7.50, на гол головой — за 12.00, гол из-за штрафной — за 20.00, на дубль — за 20.00, на гол и ассист — за 25.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Марегу. Варианты с самыми крупными коэффициентами: первый и последний гол за 30.00, голы в обоих таймах за 40.00, удаление за 50.00.

Тимо Вернер

Вернер забил 3 мяча в Лиге чемпионов и является вторым бомбардиром «Челси». На то, что Тимо забьет или отдаст голевую передачу, можно поставить за 2.45, на гол правой ногой — за 3.50, на ассист — за 4.50, на первый или последний гол — за 5.50, на гол в первом тайме — за 6.00, во втором — за 6.00, на гол и результативную передачу — за 14.00, на гол из-за штрафной — за 15.00, на гол головой — за 18.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Вернера. Варианты с самыми крупными коэффициентами: голы в обоих таймах — за 30.00, гол и победа «Порту» за 35.00, автогол за 50.00.

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