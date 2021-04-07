Саммит спорта и бизнеса SportAccord в Екатеринбурге перенесли на ноябрь

Всемирный саммит спорта и бизнеса SportAccord пройдет в Екатеринбурге с 7 по 12 ноября на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо», сообщила пресс-служба саммита. Соответствующее решение принял исполком ассоциации SportAccord. Ранее мероприятие планировали провести с 23 по 28 мая, однако его отложили из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Мы благодарны нашим партнерам за совместную поддержку. Благополучие наших делегатов — это приоритет, и мы верим, что перенос саммита SportAccord на более поздний срок даст желающим посетить мероприятие больше времени на планирование. Мы ждем возможность собрать мировое спортивное сообщество в ноябре в Екатеринбурге. Это встреча определит новые правила игры, которые станут важным шагом в восстановлении спорта и общества, поскольку мы смотрим в будущее, которое выходит за рамки пандемии»,— сказал президент SportAccord и GAIFS Рафаэль Кьюлли.

Ранее сообщалось, что саммит планировал посетить президент Владимир Путин. Его пригласил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время заседания совета по развитию физической культуры и спорта при президенте России.

Всемирный саммит спорта и бизнеса SportAccord — крупнейшее спортивно-деловое мероприятие, в котором принимают участие все международные спортивные федерации и проводят свои ежегодные генеральные ассамблеи. Среди них: Ассоциации международных федераций летних и зимних олимпийских видов спорта (ASOIF и AIOWF), Ассоциация международных марафонов и пробегов (AIMS), а также Генеральная ассоциация международных спортивных федераций (GAISF). Ранее саммит уже проходит в России два раза — в 2013 году в Санкт-Петербурге и в 2015 году в Сочи.

Михаил Мананников