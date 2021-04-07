Правительство разрабатывает новый критерий бедности

Правительство рассматривает новый критерий уровня бедности с учетом вступившего в силу в этом году нового порядка определения прожиточного минимума, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, правительство изучает предложения аудиторов Счетной палаты, которые ранее проанализировали меры властей по борьбе с бедностью.

«Я знаю, что правительство рассматривает еще один критерий по уровню бедности, на основе этого подхода, которой будет чуть-чуть отличаться. Но мы его пока еще не видели»,— сказал господин Кудрин во время выступления с отчетом в Госдуме (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что аудиторы Счетной палаты при определении бедности ориентировались на величину доходов граждан ниже прожиточного минимума.

Порядок расчета прожиточного минимума в России изменился с начала года. Раньше он исчислялся на основе поквартальных данных Росстата о стоимости продуктов потребительской корзины, а сейчас — через медианную зарплату. «Мы считаем, что этот порядок позволяет определять бедность. Он вполне рациональный, чтобы определять уровень бедности. То, что он не коррелирует прям в каждый момент в реальном времени с потребительской корзиной, не является крупным недостатком»,— отметил Алексей Кудрин. По его словам, рассчитанный по новым правилам прожиточный минимум будет расти быстрее и это подтолкнет работодателей повышать зарплаты.

Ранее господин Кудрин заявил, что снизить уровень бедности в России вдвое можно раньше чем к 2030 году, при этом он не стал конкретизировать конкретные меры. Цель сократить уровень бедности в два раза сформулировал Владимир Путин. Предполагалось достигнуть ее к 2024 году. В 2020 году срок достижения цели перенесли на 2030 год.

Подробнее о целях — в публикации “Ъ” «Владимир Путин заменил май июлем».