«Ювентус» — «Наполи»: прогноз и ставки на матч Серии А 7 апреля

7 апреля «Ювентус» сыграет с «Наполи» в перенесенном матче 3-го тура Серии А. Игра на стадионе «Альянц» в Турине начнется в 19:45 по московскому времени. В какой форме команды и на что можно поставить в этой встрече, эксперты Фонбет расскажут в нашем материале.

В какой форме «Ювентус»

«Ювентус» идет на 4-м месте в турнирной таблице Серии А. В 28 турах у команды 16 побед, 8 ничьих и 4 поражения. «Ювентус» имеет равное количество очков с «Наполи» (56), на 2 отстает от «Аталанты», на 4 – от «Милана» и на 12 – от лидирующего «Интера». В пяти последних турах чемпионата Италии туринцы одержали победы над «Специей» (3:0), «Лацио» (3:1) и «Кальяри» (3:1), уступили «Беневенто» (0:1) и сыграли вничью с «Торино» (2:2).

В четырех из пяти последних игр туринцы забивали минимум по два мяча и пропускали минимум по одному в пяти из шести последних матчей.

В какой форме «Наполи»

«Наполи» не проигрывает в шести матчах чемпионата Италии подряд. На этом отрезке неаполитанцы обыграли «Беневенто» (2:0), сыграли вничью с «Сассуоло» (3:3) и одержали четыре победы подряд — над «Болоньей» (3:1), «Миланом» (1:0), «Ромой» (2:0) и «Кротоне» (4:3).

«Наполи» идет пятым в турнирной таблице, имея равное количество очков с «Ювентусом» и уступая ему только по разнице забитых и пропущенных мячей — 31 у туринцев против 30 у неаполитанцев. В 28 турах у «Наполи» 18 побед, 2 ничьи и 8 поражений.

«Ювентус» — «Наполи»: статистика личных встреч

Из пяти последних встреч во всех турнирах команды выиграли по две, одна завершилась вничью. Последняя игра осталась за «Наполи». В матче второго круга, состоявшемся в феврале в Неаполе, команда Дженнаро Гаттузо победила со счетом 1:0. Единственный гол забил Лоренцо Инсинье с пенальти.

В рамках Серии А «Наполи» выиграл два последних матча на своем поле. До этого трижды подряд побеждал «Ювентус». На своем стадионе в Турине «бьянконери» выиграли у «Наполи» 8 из 9 последних матчей в рамках чемпионата Италии.

Прогноз экспертов на матч «Ювентус» — «Наполи» 7 апреля

«Наполи» не проиграет за 1.85

«Ювентус» весной нестабилен. Команда Андреа Пирло в двух последних турах не смогла одолеть соперников из нижней части турнирной таблицы — уступила «Беневенто» и сыграла вничью с «Торино». А «Наполи» подошел к встрече с «бьянконери» в хорошей форме и с серией из четырех побед подряд, в том числе над вице-лидером чемпионата «Миланом». К тому же за неаполитанцев статистика очных встреч в Серии А: две последние остались за южанами.

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