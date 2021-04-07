Самарская область получила еще 13 тыс. доз вакцины от COVID-19

Новая партия вакцины «ГамКовидВак» для профилактики коронавирусной инфекции поступила в Самарскую область. Она включает 13,2 тыс. доз. Об этом в среду сообщает региональное правительство.

«В ближайшее время вакцина будет доставлена в медицинские организации региона»,– говорится в сообщении.

В настоящее время прививку от коронавирусной инфекции в Самарской области сделали около 200 тыс. жителей. Из них полную вакцинацию прошли 137 тыс. человек.

Прививка делается бесплатно на добровольной основе. Благодаря ней формируется иммунитет в отношении COVID-19.

Георгий Портнов