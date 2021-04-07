«Cочи» — «Локомотив»: прогноз и ставки на матч Кубка России 7 апреля

В среду, 7 апреля, «Сочи» примет на своем поле столичный «Локомотив» в четвертьфинале Кубка России по футболу. Аналитики Фонбет рассказывают на что ставить в этой игре.

В какой форме «Сочи»

«Сочи» занимает 7-е место в чемпионате России, одержав 11 побед, 7 раз сыграв вничью и потерпев 6 поражений. В последних четырех матчах сочинцам удалось одержать одну победу при двух поражениях и ничьей, да и ту – над терпящим финансовое бедствие «Тамбовом» (5:0).

В Кубке России «Сочи» на групповом этапе обыграл «Звезду» из Перми со счетом 1:0 и «Оренбург» (1:1, 4:2 – по пенальти), а в 1/8 финала выиграл у «Краснодара» (2:1).

В какой форме «Локомотив»

«Локомотив» идет на третьей строчке в чемпионате, выиграв 13 матчей, 4 сведя к ничьей и проиграв 7. Москвичи выиграли шесть последних матчей во всех турнирах, пропустив только один гол.

В Кубке России подопечные Марко Николича начали выступление с 1/8 финала, победив «Тамбов» со счетом 3:0.

«Сочи» — «Локомотив»: статистика личных встреч

Команды провели между собой четыре игры, «Локомотив» одержал две победы, «Сочи» — одну, одна встреча завершилась вничью.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды и обменялись домашними победами: «Сочи» выиграл со счетом 2:1, «Локомотив» — 3:1.

Прогноз экспертов на матч «Сочи» — «Локомотив» 7 апреля

Индивидуальный тотал голов «Локомотива» больше 1 — 1.55

«Сочи» при в целом неплохом сезоне несколько забуксовал и в последних четырех играх одержал лишь одну победу, над аутсайдером «Тамбовом».

«Локомотив» же, напротив, набрал хороший ход и выиграл шесть последних матчей. В пяти из них команда забила больше одного гола.

Соперники встречались недавно, 14 марта, и «Локомотив» одержал победу со счетом 3:1.

Скорее всего, «железнодорожники» снова порадуют своих болельщиков яркой игрой в атаке.

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