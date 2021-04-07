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Челябинское УФАС выявило нарушения в торгах на ремонт дорожной сети

Управление Федеральной антимонопольной службы Челябинской области выявило нарушения при проведении конкурсов на выполнение ремонтных дорожных работ в Челябинске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба ведомства.

Начальная цена двух контрактов составляла 287 млн руб. Заказчиком выступил комитет дорожного хозяйства Челябинска. С жалобой на недочеты в конкурсной документации в УФАС обратилось АО «ДСУ-5».

Так, в рамках нестоимостного критерия от участников требовали наличие производственных мощностей: асфальтобетонного завода, установки для производства асфальтобетонных смесей, а также мобильных аппаратов. Однако отсутствовала информация касательно оценки лучших условий выполнения контракта по этому показателю.

Против заказчика конкурса будет возбуждено дело об административном правонарушении.

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