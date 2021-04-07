В Сочи пройдет чемпионат мира по шахматам

Летом этого года в курортной столице состоится первенство мира по шахматам. Такое решение приняла межведомственная комиссия по организации и проведению на территории России международных спортивных соревнований, - сообщает пресс-служба администрации края.

Чемпионат проведут с 10 июля по 8 августа. В нем примут участие 309 сильнейших шахматистов мира – 206 мужчин и 103 женщины.

«В Сочи есть вся необходимая инфраструктура для проведения крупных спортивных соревнований. Уверен, чемпионат мира по шахматам пройдет на высоком организационном уровне. Стать участниками мирового первенства смогут три спортсмена из Краснодарского края, если покажут лучшие результаты на отборочных турах», – рассказал вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Андрей Ульченко