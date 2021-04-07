В Оренбуржье завод магниевых соединений получит 30 млн рублей на выпуск нового продукта

Фонд развития промышленности Оренбургской области выделит в текущем году 30 млн руб. Южно-Уральскому заводу магниевых соединений. Деньги будут направлены на расширение линейки производства удобрений. Об этом сообщает региональное правительство.

«Новый продукт марки суперсульфат начнут выпускать уже в этом году»,– говорится в сообщении.

Южно-Уральский завод магниевых соединений находится в Кувандыке. Главной продукцией, которую он производит, является сульфат магния. Он используется в здравоохранении, сельском хозяйстве, строительстве и металлургии.

Сульфат магния делается из магнезиальной руды, которая добывается в Гае в 60 км от предприятия. Запасы руды обеспечивают производство минимум на ближайшие 25 лет.

В минувшем году завод произвел 15,5 тыс. т продукции. Выручка предприятия за год увеличилась более чем на 100 млн руб. Помимо компаний в России клиентами завода являются шесть стран мира.

В первом квартале текущего года предприятие выпустило 3,4 т продукции. Из них свыше 400 т сульфата магния реализовано аграриям Оренбуржья.

Георгий Портнов