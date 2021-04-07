«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз и ставки на матч Кубка Гагарина 7 апреля

7 апреля «Авангард» примет «Ак Барс» в третьем матче финальной серии Восточной конференции. Игра на «Арене имени Ляпкина» в Балашихе начнется в 19:00 мск. Эксперты Фонбет рассказали о ставках на этот матч.

Ход серии

В Казани «Авангард» тактически переиграл «Ак Барс», лучше реализовал моменты и победил в обоих матчах (3:1 и 2:0).

В какой форме «Авангард»

Омичи заняли первое место в дивизионе Тарасова и второе — в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда Боба Хартли за 5 матчей справилась с «Автомобилистом» (3:0, 4:3, 1:2, 4:3 ОТ, 3:1). В полуфинале конференции «Авангард» зарубился с «Магниткой» и взял верх в серии, хоть и крупно уступил в двух играх (2:5, 2:1 ОТ, 3:0, 1:7, 4:0, 5:1).

Канадский нападающий Рид Буше набрал очки в 17 матче подряд и повторил рекорд Александра Радулова.

Защитники Максим Чудинов и Алексей Емелин, а также форвард Наиль Якупов не сыграют в третьем матче с «Ак Барсом» из-за травм.

В какой форме «Ак Барс»

Казанцы завершили регулярку на вершине Востока и на 6 очков впереди «Авангарда». Команда Дмитрия Квартальнова без поражений прошла четвертьфинал и полуфинал конференции. В четырех матчах «Ак Барс» одолел «Торпедо» (2:1 ОТ, 4:1, 4:0, 4:1) и «Салават Юлаев» (4:1, 2:1 ОТ, 2:1, 3:2).

Капитан команды из Татарстана Данис Зарипов восстанавливается от травмы и пока не провел ни одного матча в этом Кубке Гагарина.

«Авангард» — «Ак Барс»: статистика личных встреч

В четырех матчах регулярного чемпионата соперники одержали по 2 домашние победы. «Ак Барс» выиграл в Казани (2:1 Б и 3:1). «Авангард» засушил обе игры в Балашихе (3:0 и 3:0).

Благодаря победе в первой игре финала Восточной конференции (3:1) омичи прервали 4-матчевую домашнюю победную серию «Ак Барса» в очных встречах. Повторную игру в Казани «Авангард» выиграл 2:0.

Прогноз экспертов на матч «Авангард» — «Ак Барс» 7 апреля

«Ак Барс» не проиграет и ТМ 4,5 за 2.45

В Казани «ястребы» блестяще выполнили установку Боба Хартли и справились с прямолинейным хоккеем в исполнении «Ак Барса». Дмитрию Квартальнову пора удивлять и задействовать все резервы, включая ветерана Даниса Зарипова. Лидеру Восточной конференции нужно показать, как он держит удар, и подкрепить чемпионские амбиции самоотверженностью и надежной игрой в обороне. Адам Рейдеборн — самый стабильный вратарь этого Кубка Гагарина — в Балашихе способен пропустить не больше, чем его визави Грубец и Бобков.

В третьем матче серии команды постараются избежать лишнего риска и вряд ли пробьют тотал 4,5, как и в каждом из 6 предыдущих матчей этого сезона.

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