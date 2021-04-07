Экс-сотрудница Башмедуниверситета обвиняется в посредничестве при передаче взятки

Бывшая заведующая хозяйственным складом Башкирского государственного медицинского университета обвиняется в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) за поступление в вуз, сообщает пресс-служба следственного комитета по Башкирии. Имя и фамилию фигурантки дела ведомство не раскрывает.

По материалам уголовного дела, студент медицинского университета предложил двум своим бывшим однокурсницам по колледжу за 550 тыс. руб. с каждой содействие при сдаче вступительных экзаменов и зачислении в вуз на бюджетную форму обучения. Он получил от девушек в общей сложности 1,1 млн руб., из которых 900 тыс. руб. отдал сотруднице вуза для дальнейшей передачи неустановленным должностным лицам приемной комиссии, а 200 тыс. руб. оставил себе за посредничество. Когда обеим девушкам отказали в поступлении в университет, они обратились в правоохранительные органы.

Обвиняемая признала свою вину.

Дело передано в Кировский районный суд Уфы.

Майя Иванова