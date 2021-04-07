В Омске солдата-срочника арестовали за видео в TikTok

Омский гарнизонный военный суд назначил военнослужащему по призыву дисциплинарный арест на семь суток за размещение в интернете роликов в военной форме.

Как сообщается на сайте суда, рядовой с лета 2019 года по декабрь 2020 года, находясь на территории военного учебного заведения, разместил в TikTok 14 роликов с участием его самого и его сослуживцев в военной форме, «что позволяло определить в общедоступном указанном сервисе их принадлежность к Вооруженным Силам РФ».

«Суд пришел к выводу, что рядовой нарушил запрет на распространение с использованием сети "Интернет" информации, позволяющей определить принадлежность его и других военнослужащих к ВС РФ, установленный п. 1.1 ст. 7 ФЗ "О статусе военнослужащих", то есть совершил грубый дисциплинарный проступок»,— говорится в сообщении. Военнослужащий вину полностью признал.

Юлия Сасевич