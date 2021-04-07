Свердловские фермеры за год заняли в потребительских сельхозкооперативах 676 млн рублей

Пайщики сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК) Свердловской области за 2020 год оформили займы на общую сумму 676 млн руб., сообщила пресс-служба уральского ГУ Банка России. Это в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году. Всего в регионе действует восемь СКПК, объединяющих 246 сельхозпроизводителей, крестьян и фермеров.

Займы в сельскохозяйственных кооперативах расходуются на проведение сезонных работ, закупку семян и кормов для животных, топлива и материалов. «Развитию СКПК в области способствуют федеральные и региональные программы господдержки по развитию агропромышленного комплекса. По ним кооперативы получают из бюджета возмещение процентных ставок по займам для фермеров и крестьян или по целевым займам, например, на развитие растениеводства, животноводства, молочного скотоводства. Это позволяет пайщикам СКПК оформлять займы по ставкам, которые сравнимы с банковскими. Процент по ним может составлять от 7,5 до 12%»,— пояснила заместитель начальника управления Центробанка Светлана Фурдуй.

По данным Центробанка, за 2020 год также на 14% вырос объем займов в кредитных потребительских кооперативах (КПК) Свердловской области. Общая сумма займов составила 1,9 млрд руб., средняя сумма займа — 266 тыс. руб. Всего в регионе зарегистрированы 52 КПК, в которых состоит 7,7 тыс. пайщиков.

Михаил Мананников