«Бавария» — ПСЖ: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 7 апреля

7 апреля «Бавария» сыграет с ПСЖ в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики Фонбет рассказывают на что поставить в данном матче.

В какой форме «Бавария»

«Бавария» с 64 очками располагается на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги. Отрыв мюнхенцев от идущего вторым «Лейпцига» – 7 очков. В пяти последних матчах чемпионата «Бавария» выиграла с общим счетом 17:4. Мюнхенцам не помешало победить в последней встрече отсутствие главного бомбардира Роберта Левандовского, получившего травму во время перерыва на матчи сборных.

«Бавария» вышла в плей-офф Лиги чемпионов с 1-го места группы A, не допустив на групповом этапе ни одного поражения: 5 побед и 1 ничья. В 1/8 финала мюнхенцы прошли «Лацио» (4:1 на выезде, 2:1 дома).

В какой форме ПСЖ

ПСЖ с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1. Парижане часто допускают осечки в последних матчах. ПСЖ проиграл в двух из трех последних встреч в чемпионате: «Нанту» (1:2) и «Лиллю» (0:1). Поражение в матче с «Лиллем» стоило ПСЖ первого места. Теперь отрыв лидирующего «Лилля» от парижан составляет 3 балла.

ПСЖ вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места группы H, опередив «Лейпциг» со второй строчки лишь по дополнительным показателям. В матчах группового этапа парижане одержали 4 победы и 2 раза проиграли. В 1/8 финала команда Маурисио Почеттино прошла «Барселону» благодаря 4 выездным голам (4:1 в гостях, 1:1 дома).

«Бавария» — ПСЖ: статистика личных встреч

«Бавария» обыграла ПСЖ в 3 из 5 последних матчей в Лиге чемпионов, еще 2 победы на этом отрезке одержали парижане. В 4 из этих 5 встреч побеждали хозяева поля.

Прогноз экспертов на матч «Бавария» — ПСЖ 7 апреля

Обе забьют и «Бавария» не проиграет за 1.95

Обе команды подходят к матчу с кадровыми проблемами. У «Баварии» не сыграет нападающий Роберт Левандовски, у ПСЖ не смогут выйти на поле сразу 5 игроков основного состава: защитники Алессандро Флоренци, Лейвин Курзава, полузащитники Марко Верратти, Леандро Паредес, форвард Мауро Икарди. Однако в последнем матче с принципиальным соперником «Лейпцигом» «Бавария» доказала, что отсутствие Левандовского — не помеха победе, хоть и одержанной с минимальным счетом. ПСЖ же в последних встречах слишком нестабилен: всего две победы. одна ничья и два поражения в пяти играх во всех турнирах. Парижане пропускали в 4 из этих 5 матчей. На стороне «Баварии» и преимущество домашнего поля. На «Альянц Арене» мюнхенцы победили в 9 из 10 последних встреч и еще 1 раз сыграли вничью.

В очной встрече самых результативных команд Германии и Франции наверняка пройдет ставка «Обе забьют». «Бавария» забивала минимум два гола во всех четырех домашних матчах в этом розыгрыше Лиги чемпионов. У мюнхенцев много исполнителей, способных забить в отсутствие Левандовского: Мюллер, Гнабри, Горецка, Киммих, Коман. ПСЖ же в последней гостевой встрече в турнире забил сразу 4 гола в ворота «Барселоны». Можно предположить, что, располагая такими игроками, как Килиан Мбаппе и Неймар, парижане должны отличиться в предстоящем матче минимум один раз.

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