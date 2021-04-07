Биатлонист из Ижевска Дмитрий Шамаев близок к переходу в сборную Румынии

Уроженец Ижевска, биатлонист Дмитрий Шамаев получил гражданство Румынии и намерен перейти в сборную этой страны. Об этом сообщает ТАСС.

Отметим, что в юношеском возрасте Дмитрий Шамаев привлекался в сборную России, но на взрослом уровне за нее не выступал. На последнем чемпионате страны он занял 21 место в спринте, 15 — в гонке, 17 — в масс-старте.

Отметим, что за сборную Румынии также планирует выступать российская биатлонистка Наталья Ушкина. Ранее она завоевала три медали, в том числе одно золото, на чемпионате России.