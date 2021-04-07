Госсовет Адыгеи внес в Госдуму законопроект о возвращении индексации пенсий для работающих пенсионеров

Государственный совет Республики Адыгея внес в Госдуму законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам в 2022 году. Документ опубликован в СОЗД ГАС «Законотворчество».

«Пенсионеры работают "нелегально" (без оформления документов, по чужим документам, на половину ставки), чтобы в отношении их не уплачивались страховые взносы и не подавались данные персонифицированного учета. Соответственно, происходит нарушение трудового и пенсионного законодательства. Кроме того, данная ситуация приводит к снижению поступления страховых взносов», - говорится в пояснении.

Индексацию пенсий в России отменили в 2016 году. «Применение данной меры крайне негативно сказалось на финансовом положении пенсионеров и привело к существенному снижению покупательной способности граждан. Кроме того, в качестве ответной меры со стороны: граждан последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров», - считают авторы законопроекта.

Принятие законопроекта в 2022 году повлечет дополнительные расходы Пенсионного фонда РФ в размере около 400 млрд руб., говорится в финансово-экономическом обосновании к проекту.

Виктория Колганова