Строительство трех новых ТПУ в Перми оценили в 941 млн рублей

В Пермском крае начали поиск инвесторов для строительства трех крупнейших транспортно-пересадочных узлов (ТПУ): «Мотовилиха», «Спешилов» и «Краснокамск». Новая транспортная инфраструктура будет использована в том числе в кольцевом наземном метро — электричках, связывающих районы и пригороды Перми, а также города-спутники. Общая стоимость объектов составит 941 млн руб.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, строительство трех новых ТПУ будет осуществляться в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). ТПУ «Мотовилиха» свяжет Пермь с северными и северо-восточными районами Пермского края. Пропускная способность ТПУ составит 4 тыс. человек в сутки. Стоимость строительства объекта составляет 518,6 млн руб. Инвестиции в ТПУ «Спешилов» в микрорайоне Камская долина оцениваются в 210 млн руб. Объект площадью 2,1 тыс. кв. м будет обладать суточной пропускной способностью в 2 тыс. человек. ТПУ в Краснокамске построят на базе действующего автовокзала. Пропускная способность нового узла составит 2,2 тыс. человек в сутки. Оценочный объем инвестиций — 241 млн руб.

Для каждого из проектов власти региона совместно с потенциальными инвесторами выберут формат взаимодействия в рамках государственно-частного партнерства — концессионное соглашение или инвестиционный договор. Заявки от потенциальных инвесторов принимает краевое минэкономразвития.