Обвиняемому в мошенничестве депутату парламента Приморья смягчили меру пресечения

Ленинский райсуд Владивостока заменил домашний арест на подписку о невыезде депутату законодательного собрания Приморского края, главе регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Юлии Толмачевой. Она обвиняется в мошенничестве с земельными участками, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ).

«Суд принял решение изменить Толмачевой меру пресечения на подписку о невыезде»,— сообщила “Ъ” старший помощник прокурора Приморья Виолетта Дорожкина. До этого депутат находилась под домашним арестом.

Юлии Толмачевой инкриминируется, что она в период с июня 2012 года по март 2018 года при пособничестве своей знакомой и бывшего супруга, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, оформила в собственность 24 земельных участка, сообщало ранее надзорное ведомство.

Как утверждается в обвинительном заключении, часть земельных участков в пригороде Владивостока была присвоена за счет подачи в департамент земельных и имущественных отношений Приморского края документов с «заведомо ложными сведениями о якобы уже имеющихся на них объектах недвижимости». Остальные были оформлены с использованием права на льготное получение земли ветеранами боевых действий. Один участок, утверждает следствие, Юлия Толмачева оформила на себя, остальные — на родственников и знакомых.

«Эти документы позволили в дальнейшем приобрести в собственность землю по льготной цене, в результате чего городскому округу (Владивосток.— “Ъ”) причинен ущерб в размере свыше 17 млн руб.»,— сделало вывод следствие.

В следственном управлении СКР по Приморью привели пример, что «земельный участок был приобретен обвиняемой за 19 тыс. руб., хотя его реальная кадастровая стоимость составляла свыше 386 тыс. руб.».

В прокуратуре Приморья “Ъ” сообщили, что Юлия Толмачева признала свою вину. «В ходе расследования уголовного дела обвиняемая добровольно возместила причиненный администрации Владивостока ущерб в размере почти 17 млн руб.»,— уточнило следствие.

Уголовное дело Толмачевой, избранной в 2016 году депутатом законодательного собрания Приморья по списку Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, слушается по существу в Ленинском райсуде Владивостока.

Алексей Чернышев, Владивосток