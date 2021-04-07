СвЖД переименовала железнодорожный разъезд в районе Алапаевска

Железнодорожный разъезд 132-й км участка Алапаевск – Егоршино Свердловской железной дороги (СвЖД) переименован в разъезд «Зыряновский», сообщили в пресс-службе СвЖД.

Новое название разъезда связано с инициативой СвЖД по переименованию железнодорожных пунктов с цифровым обозначением километра, согласно которой названия должны иметь привязку к географическим объектам и населенным пунктам, на территории которых они расположены. Разъезд «Зыряновский» получил такое название из-за близости к поселку Зыряновский. Новое название железнодорожного объекта согласовано с администрацией Алапаевска (поселок входит в состав муниципалитета).

Разъезд — участок на однопутной железнодорожной линии, предназначенный для пропуска и обгона поездов. На железнодорожных разъездах осуществляется посадка и высадка пассажиров, погрузка-выгрузка небольших объемов грузов.

Напомним, в 2020 году на СвЖД новые названия получили восемь разъездов.

Ирина Пичурина