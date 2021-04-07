Руководство «Уфакрана» подозревают в уклонении от уплаты налогов

Башкирское управление СКР возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере (ч.1 ст. 199 УК РФ). Как сообщила пресс-служба МВД по Башкирии, сегодня утром сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями СКР и бойцами ОМОН провели обыски в офисе компании, «занимающейся грузоподъемным оборудованием». По данным пресс-службы регионального СКР, речь идет об ООО «Уфимский краностроительный завод» («Уфакран»).

По данным МВД, в 2020 году 45-летний директор компании представил в налоговую инспекцию декларации по НДС и налогу на прибыль, «в которых указал фиктивные сведения» по сделкам с 20 фирмами-однодневками. При этом оперативники установили, что сделки были фиктивными. Как стало известно "Ъ-Уфа" от информированного источника, речь шла о сделках на поставку товаров, оказание услуг и выполнение работ на сумму 109 млн руб. По предварительным данным, сумма ущерба составила более 17 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Уфимский краностроительный завод» зарегистрировано в Уфе в сентябре 2000 года. Уставный капитал — 40 тыс. руб. Владельцы компании — Ирина, Анастасия и Константин Варнавские. В 2019 году при выручке 277 млн руб. чистая прибыль «Уфакрана» составила 6,45 млн руб.

Олег Вахитов