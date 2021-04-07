В Тюменскую область доставили еще 4,5 тыс. доз вакцины от COVID-19

Еще 4,5 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Тюменскую область, сообщил региональный оперштаб. За все время вакцинации в регион доставили более 84 тыс. доз. Более 49,5 тыс. жителей области завершили вакцинацию, еще более 8,7 тыс. человек находятся в листе ожидания.

Напомним, в регионе до 25 апреля действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. На 7 апреля с начала пандемии в Тюменской области коронавирусом заразились 33 966 человек. Из них более 32 тыс. человек уже выздоровели, 417 пациентов скончались.

Михаил Мананников