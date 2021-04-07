Получившего травму в игре с «Ак Барсом» игрока «Авангарда» готовят к трансплантации печени

Капитан омского «Авангарда» Алексей Емелин, получивший серьезную травму в матче с казанским «Ак Барсом», готовится к пересадке печени. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник.

Напомним, травму господин Емелин получил в первом матче полуфинальной серии плей-офф в результате столкновения с игроком «Ак Барса» Артемом Лукояновым. После этого инцидента он был госпитализирован в казанскую больницу. Позже его перевезли в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

По информации издания, хоккеисту диагностировали острую и подострую печеночную недостаточность. Он остается в тяжелом состоянии.

"Ъ-Казань"