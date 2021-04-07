Руководство «Приморского кондитера» подозревают в уклонении от уплаты налогов на 43 млн рублей

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК) ООО «Приморский кондитер» («Примкон»). По версии следствия, лицо из числа руководства ООО «Примкон» в период времени с 1 января 2016 по 25 марта 2019 года неправомерно уменьшило налоговую базу для исчисления НДС, оформив фирменную розничную сеть «Приморский кондитер» на аффилированных лиц, имеющих льготные режимы налогообложения. Это повлекло за собой занижение НДС к уплате в бюджет в размере свыше 43 млн руб.

«Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы»,— говорится в сообщении СКР по Приморью.

Учредитель компании «Сфера менеджмент», управляющей предприятием «Приморский кондитер», Александр Беккер считает возбуждение уголовного дела необоснованным. Он заявил информагентству PrimaMedia, что в январе 2021 года компания заплатила все налоги и пени, но посчитав их необоснованными, обжаловала действия ФНС в арбитражном суде, а через месяц было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. «Мы не можем понять смысла происходящего. Мы исполнили все, что только можно было. Большего сделать нельзя в принципе. Мы заплатили все налоги, а в итоге получили обыски. Зачем в и так сложных экономических условиях мешать бизнесу нормально работать?» — недоумевает господин Беккер.

«Приморский кондитер» ведет историю с 1906 года. В настоящее время на фабрике производится более 300 наименований кондитерских изделий (ирис, драже, пастила, печенье, торты, вафли, натуральный шоколад, шоколадные конфеты с разными начинками, мармелад, зефир, карамель). На производстве задействовано более 500 человек.

Алексей Чернышев, Владивосток