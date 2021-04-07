Главу Томска доставили на допрос по делу о мошенничестве с ремонтом дорог

Мэра Томска Ивана Кляйна доставили к следователю по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт городских дорог. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. Отметим, градоначальник имеет процессуальный статус свидетеля.

В феврале 2021 года сотрудники ФСБ выявили схему хищений госсредств, выделенных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По материалам чекистов следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его фигурантом стал гендиректор томской автодорожной компании. По версии следствия, в декабре 2019 года он заключил с департаментом дорожной деятельности и благоустройства мэрии Томска контракт на ремонт улично-дорожной сети города на сумму свыше 82,4 млн руб. Как указывается в деле, коммерсант предоставил для оплаты документы, завысив объемы использованных материалов — асфальтобетонной смеси и битумной эмульсии. Мошенническая схема принесла ему доход 9 млн руб.

Ожидается, что завтра, 8 апреля, Советский райсуд Томска приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении Ивана Кляйна.

Градоначальник обвиняется в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и двух эпизодах превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, с момента прихода во власть в октябре 2013-го и вплоть до своего задержания в ноябре 2020 года градоначальник покровительствовал компании ОАО «Томское пиво», основным акционером которой он сам и является.

Кроме того, по данным следствия, глава Томска дал указание подчиненным предоставить его дочери земельный участок площадью 850 кв. м в городе без проведения торгов и подписал необходимое для этого постановление.

Также в деле говорится, что в 2016 году градоначальник помешал местному предпринимателю Ринату Аминову получить земельный участок, примыкающий к заводу «Томское пиво». Там коммерсант собирался возвести жилые высотки. Обвинения в свой адрес Иван Кляйн отрицает.

Подробнее о том, как мэра Томска заподозрили в незаконном участии в предпринимательской деятельности, — в материале “Ъ-Сибирь” «Градоначальник перебрал "Томского пива"».

Илья Николаев