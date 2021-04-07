КСП Уфы выявила нарушений на 10,3 млрд рублей

В Уфе выявлены 109 объектов незавершенного строительства на общую сумму 1,2 млрд руб., сообщила председатель Контрольно-счетной палаты Уфы Наталья Савиных сегодня на заседании горсовета Уфы. «Выявлены проблемы по объектам незавершенного строительства, работы по которым не ведутся с 2003 года, включая невостребованные проектные работы. Это работа по благоустройству города, — отметила она. — Так, в стадии незавершенного строительства числится объект строительства инженерных коммуникаций к районам массовой застройки территории микрорайона Глумилино в Октябрьском районе города с 2011 года на 82 млн руб., работы по планировке, укладке, уплотнению грунта в ходе подготовки территории южной части жилого района «Затон Восточный» в Ленинском районе с 2011 года стоимостью 159 млн руб. и реконструкция магистральной улицы Воровского в Уфе с 2013 года на 350 млн руб.»

«В общем объеме сумма по невостребованным проектным работам составила 257 млн руб., или 21%», — сообщила Наталья Савиных.

По итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетная палата Уфы зафиксировала в 2020 году 212 нарушений, а также обеспечила устранение нарушений и недостатков на общую сумму 10,3 млрд руб., сообщила Наталья Савиных.

Майя Иванова