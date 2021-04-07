В Новой Голландии началась реставрация одного из корпусов

Общественное пространство Новая Голландия меняет режим работы в связи с реставрацией одного из корпусов. Доступ на остров будет ограничен.

Об этом рассказал «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Новой Голландии. Реставрационные работы начались в 17-м корпусе комплекса, из-за чего временно будет закрыт Южный мост. Также сообщается, что вход на детскую площадку «Фрегат» откроется только с наступлением тепла.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в корпусах лесного склада Новой Голландии откроются новые общественные пространства.