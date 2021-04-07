В Волжском организаторам подпольной нефтепереработки грозит пять лет колонии

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих граждан. Они обвиняются в незаконном предпринимательстве в составе организованной группы, сопряженном с извлечением дохода в крупном размере.

Как сообщили в региональной прокуратуре, с марта 2018 года по август 2019 года обвиняемые организовали нефтеперерабатывающее производство на территории базы в Волжском. По версии следствия, в этих целях они смонтировали, запустили и эксплуатировали установку, относящуюся к опасным производственным объектам. Предположительно, у фигурантов уголовного дела отсутствовала лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов. При этом сообщники якобы приобретали нефть и кустарным способом изготавливали продукцию нефтепереработки, которую в дальнейшем реализовывали. Доход, полученный от их деятельности, превысил 2,6 млн руб.

Вину мужчины полностью признали. Уголовное дело направили в Волжский городской суд. Злоумышленникам грозит до пяти лет колонии.

Мария Шахрай