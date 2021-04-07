«Распадская» привлечет кредиты на $400 млн

Совет директоров междуреченского ПАО «Распадская» на заседании 6 апреля принял решения о согласии на совершение компанией двух крупных сделок, сказано в сообщении «Распадской». Это — кредитные соглашения с АО «Альфа-банк» «с предельным кредитованием» $200 млн и с ПАО «Сбербанк» «с лимитом до $200 млн».

В первом случае заем предоставляется «Распадской» на срок до 31 декабря 2026 года «на финансирование текущей деятельности, вклады в уставный капитал, на финансирование покупки долей/акций предприятий, компаний» и др. Кредит Сбербанка предоставляется на 60 месяцев «на финансирование инвестиционной и текущей деятельности, включая выплату дивидендов, на приобретение угольных активов, а также на финансирование проектов, связанных со снижением негативного воздействия на окружающую среду» и т. п.

Процентная ставка кредита в Альфа-банке установлена «не более ставки LIBOR USD 3M (переменная часть) + 3,2 % годовых (базовая часть)». Поручителем по сделке выступает АО «Евраз НТМК» (как и «Распадская» входит в группу «Евраз»). По кредиту Сбербанка процентная ставка определена «по плавающей процентной ставке на базе LIBOR плюс фиксированная маржа не более чем 3,2%». Условием данного кредита является выполнение «Распадской условия: «поддержание Р. А. Абрамовичем, А. Г. Абрамовым, А. В. Фроловым, Е. М. Швидлером доли голосующих акций заемщика, принадлежащей им в совокупности, напрямую или косвенно, на уровне выше 50% + 1 акция».

В конце декабря прошлого года «Распадская» заключила сделку по приобретению у с АО «Евраз НТМК» и ООО «Сибметинвест» (также структура «Евраза») 27,32 млн акций (100% уставного капитала) новокузнецкого АО «Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь"» (ЮКУ) стоимостью 67,74 млрд руб. ($920 млн) По условиям сделки она должна быть оплачена в течение шести месяцев со дня заключения, и по итогам 2020 года на счетах «Распадской» уже было накоплено $578 млн.

Игорь Лавренков, Кемерово