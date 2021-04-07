Выходец из Ярославля вошел в список Forbes самых богатых людей мира

Выходец из Ярославля, бывший ученик ярославской школы №33 Леонид Блаватник занял 46 место в списке Forbes самых богатых людей мира «Миллиардеры» в 2021 году. По данным финансово-экономического журнала Forbes, на 7 апреля, состояние Леонида Блаватника составляет $32.2 млрд. В 2020 году он вошел в список Forbes 400, заняв 22 строчку рейтинга.

Лен Блаватник (Леонид Блаватник) родился в 1957 году. Он окончил школу в Ярославле. В 1978 году он эмигрировал в США.

«Он разбогател, продав свою долю в российской нефтяной компании ТНК-ВР за $7 млрд в 2013 году»,— отметили в издании.

По данным Forbes, инвестиционная компания Леонида Блаватника «Access Industries» владеет долями в химической фирме «LyondellBasell», фирме электронной коммерции «Rocket Internet» и модном лейбле «Tory Burch».

Ранее сообщалось, что Леонид Блаватник выделил на проведение ремонта кровли школы №33 в Ярославле около 13 млн руб.

Дарья Сабаева