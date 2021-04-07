Ростовский завод «Алмаз» получил займ в 20 млн рублей на модернизацию производства

Ростовское предприятие оборонно-промышленного комплекса АО «Алмаз» получило одобрение займа в 20 млн руб. под 1% сроком на два года на модернизацию производства. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства Ростовской области.

Уточняется, что сумма будет направлена на приобретение сырья, материалов и комплектующих для производства продукции медицинского назначения.

По данным сервиса kartoteka.ru, АО «Алмаз» учреждено в Ростове в 2006 году. Основная деятельность предприятия — производство коммуникационного оборудования. Компания принадлежит Росимуществу. Генеральным директором предприятия является Валерий Вакула.

Наталья Шинкарева