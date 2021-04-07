Суд отменил арест новосибирского активиста за участие в акции в поддержку Алексея Навального

Новосибирский областной суд отметил арест члена местного штаба Алексея Навального Кирилла Левченко за участие в митинге в поддержку оппозиционера 23 января. По его словам, назначенные судом девять суток ареста он «уже отсидел».

«Теперь имею право на компенсацию. Но я готов сэкономить бюджет и не предъявлять государству такое требование. При условии, что судья районного суда и сотрудница полиции отсидят в той же камере девять суток»,— написал Кирилл Левченко у себя в Facebook.

В Новосибирске 23 января на акцию в поддержку арестованного политика Алексея Навального собралось, по разным данным, 1,5 — 4 тыс. человек. Кирилла Левченко задержали в тот же день, а затем арестовали на девять суток за нарушение порядка проведения массового мероприятия (ст. 20.2 КоАП РФ). В день истечения ареста его отвезли в суд и вновь арестовали за ту же акцию.

Также были арестованы координатор местного штаба и депутат горсовета Сергей Бойко, сотрудники штаба Даниил Маркелов (депутат горсовета) и Елена Носковец. Их арестовали на 28, десять, восемь суток соответственно.

Артем Шпек