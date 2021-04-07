28 обманутых дольщиков ЖК «Акварель» в Ижевске получат денежные выплаты

Денежные выплаты в 30,6 млн руб. получат 28 обманутых дольщиков ЖК «Акварель» на ул. Автономной в Ижевске. Такое решение приняли на заседании наблюдательного совета «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства», сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Объект определением Арбитражного суда республики в рамках банкротства недобросовестного застройщика в 2018 году передан жилищно-строительному кооперативу "Автономная", созданному из числа участников строительства. В августе 2018 года разрешение на строительство жилого дома №1 было перерегистрировано на ЖСК и продлено. Получены все технические условия на подключение объекта к инженерным сетям, но достроить 146 — квартирный дом у людей не было финансовой возможности. Именно поэтому новый механизм получения выплаты возмещения для обманутых дольщиков с улицы Автономной стал единственной действенной мерой помощи»,— говорится в сообщении.

Отметим, что 5,8 млн руб. из указанной суммы выделили из регионального бюджета. Остальной объем помощи сформирован за счет имущества Фонда защиты прав граждан и средств компенсационного фонда.