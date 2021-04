Правозащитники обвинили Google в слежке за пользователями смартфонов

Некоммерческая организация NOYB (None of Your Business, то есть «Не ваше дело») направила жалобу в Национальный комитет информационных технологий и свобод (CNIL) Франции на Google. Компания, по утверждению правозащитников, тайно следит за всеми пользователями смартфонов на Android.

NOYB была создана в 2017 году. Ее основатель Макс Шремс, юрист по образованию, на протяжении последних десяти лет неоднократно подавал иски по поводу нарушений права на конфиденциальность данных против Google и Facebook, некоторые из них выиграл.

НКО обвиняет американскую корпорацию в присвоении каждому пользователю Android идентификатора (Android Advertising Identifier, AAID), который затем используется третьими лицами для предоставления таргетированной рекламы. При этом Google не дает пользователям отключить трекинг. Такая практика является прямым нарушением европейского законодательства о cookie-файлах, отмечается в заявлении НКО.

Это уже вторая жалоба NOYB против Google, связанная с AAID. В мае прошлого года НКО подала аналогичную жалобу в австрийское Управление по защите данных (DPA). Но тогда правозащитная организация ссылалась на Общий регламент по защите данных ЕС (GDPR). На этот раз НКО решила сослаться на закон о cookie-файлах, чтобы французский регулятор мог самостоятельно вынести решение о вине корпорации, и ему не пришлось согласовывать свои действия с другими европейскими регуляторами в сфере защиты персональных данных.

Кирилл Сарханянц