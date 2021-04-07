Заместителем прокурора Тамбовской области назначен Игорь Зайферт

Старший советник юстиции Игорь Зайферт назначен заместителем прокурора Тамбовской области. Об этом сообщили в ведомстве. Игорю Зайферту 36 лет. Он родился в 1984 году в поселке Кошурниково Красноярского края. Окончил Хакасский государственный университет. До назначения в Тамбов работал в органах прокуратуры Хакасии. С 2007 по 2013 годы был помощником прокурора городов Саяногорска и Абакана, прокурором отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью республиканской прокуратуры, заместителем прокурора Таштыпского района. В 2013-м возглавил прокуратуру Аскизского района Хакасии. С 2017 по 2021 годы был прокурором Саяногорска.

Александр Прытков