Расходы на обслуживание муниципального долга Краснодара сократились на 1,1 млрд рублей

В 2021 году расходы на обслуживание муниципального долга Краснодара уменьшились почти в четыре раза или на 1,1 млрд руб. Об этом в ходе брифинга рассказал глава муниципалитета Евгений Первышов.

«В 2016 году у нас финансовая ситуация была такова, что 13,5 млрд руб. составлял бюджет Краснодара в целом.9 млрд руб. — это были банковские кредиты, 1,5 млрд — обслуживание этих банковских кредитов... Почти 4 млрд руб. — это кредиторская задолженность, которая не была обеспечена лимитами вообще, то есть долги по сути превышали бюджет города. Сегодня у нас 8,5 млрд руб. кредитных обязательств, 3,2 млрд руб. государственных. Обеспечение своего долга уже обходится нам не в 1,5 млрд руб., а порядка в 400 млн руб.», - рассказал мэр.

Евгений Первышов напомнил, что в 2020 году впервые были выпущены муниципальные облигации. Вырученные деньги пошли исключительно на инфраструктурные проекты. Доходная часть существенно выросла. Сегодня власти ожидают привлечь порядка 17,5 млрд руб. собственных доходов. Общий бюджет, по ожиданию господина Первышова, должен достигнуть 38 млрд руб.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, годовой бюджет Краснодара на текущий момент выполнен на 25%, к началу апреля в городскую казну поступило 4,82 млрд руб. собственных налоговых и неналоговых доходов.

Наталья Решетняк